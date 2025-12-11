Sugar riapre l' edicola di piazza San Michele No giornali ma fiori per l' Unicef
Durante il weekend della Fiera Antiquaria, piazza San Michele si anima con un’esplosione di colori e profumi, inaugurando la nuova edicola solidale di Sugar dedicata all’Unicef. Anziché giornali, fiori adornano lo spazio, simbolo di speranza e solidarietà, per sostenere il progetto “Bambini nelle emergenze”.
In piazza San Michele durante il weekend della Fiera Antiquaria, hanno fatto capolino colori e profumi: un’esplosione di fiori ha inaugurato la nuova edicola solidale della città, nata grazie a Sugar e dedicata a sostenere il progetto “Bambini nelle emergenze” di Unicef. L’edicola è stata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
? Dal 4 dicembre riapre il B&B Natur Garni Mia Cô ad Antermoia, alle porte del Passo delle Erbe e del parco naturale Puez-Odle. Adagiato direttamente sulla pista da sci di Antermoia, tra neve e silenzio, questo rifugio alpino ti accoglie con camere e apparta - facebook.com Vai su Facebook
Rinasce l’edicola di San Michele. Sugar lancia il progetto di Unicef. Debutto con i fiori per i bambini - Nel ponte dell’Immacolata riapre il chiosco in centro per un’iniziativa benefica. Segnala lanazione.it
Gaetano, trent’anni e il coraggio di riaprire un’edicola storica a San Giovanni - Si prepara ad alzare le saracinesche Santedicola, il progetto di Gaetano Orefice, che mira a riqualificare il ... Secondo romatoday.it