Sugar riapre l' edicola di piazza San Michele No giornali ma fiori per l' Unicef

Durante il weekend della Fiera Antiquaria, piazza San Michele si anima con un’esplosione di colori e profumi, inaugurando la nuova edicola solidale di Sugar dedicata all’Unicef. Anziché giornali, fiori adornano lo spazio, simbolo di speranza e solidarietà, per sostenere il progetto “Bambini nelle emergenze”.

In piazza San Michele durante il weekend della Fiera Antiquaria, hanno fatto capolino colori e profumi: un’esplosione di fiori ha inaugurato la nuova edicola solidale della città, nata grazie a Sugar e dedicata a sostenere il progetto “Bambini nelle emergenze” di Unicef. L’edicola è stata. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it