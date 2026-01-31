La separazione delle carriere è già nella Carta la riforma evita troppa discrezionalità

La separazione delle carriere è una questione che torna di attualità con la nuova riforma. Fino a oggi, il giudice per le indagini preliminari aveva un ruolo ambiguo, che poteva favorire o penalizzare una delle parti. La norma approvata mette fine a questa ambiguità, chiarendo che il giudice deve mantenere un ruolo neutrale tra pubblico ministero e difesa. La riforma, insomma, evita che la discrezionalità influenzi le decisioni, puntando a un maggiore equilibrio. Lo stesso giudice, con oltre trent’anni di

In qualità di arbitro, il giudice deve essere equidistante tra pm e difesa. La nuova norma non fa altro che sancire ciò che oggi è rimesso alla sensibilità individuale Giudice per le indagini preliminari Lecce Intervengo sul tema della separazione delle carriere in vista dell'imminente convocazione referendaria, dopo quasi trent'anni di funzioni da giudice penale, raccontando una storia. Quando, giovanissimo magistrato, entrai in magistratura, osservavo l'inizio dell'udienza penale come un istante di sacralità: i colleghi anziani cui ero affidata in tirocinio indossavano la toga ornata di cordoni d'argento o d'oro, e facevano ingresso in un'Aula gremita di pubblico, con imputati spesso dietro le sbarre delle celle collocate ai margini del muro.

La proposta di separazione delle carriere, sostenuta dai proponenti e dedicata a Berlusconi, solleva dubbi di chiarezza e obiettività.

La Separazione delle CARRIERE dei MAGISTRATI: cosa DEVI SAPERE ora!

