Separazione delle carriere i proponenti dedicano la riforma a Berlusconi | mi basta questo per dire No

La proposta di separazione delle carriere, sostenuta dai proponenti e dedicata a Berlusconi, solleva dubbi di chiarezza e obiettività. Personalmente, non mi sento adeguatamente informato sui dettagli tecnici di questa riforma e preferisco quindi non esprimere un giudizio affrettato. È importante approfondire e comprendere appieno le implicazioni prima di decidere un voto consapevole, evitando prese di posizione basate su motivazioni esterne o superficiali.

Non sono preparato ad addentrarmi nei tecnicismi che dovrei comprendere per votare in modo consapevole al referendum sulla giustizia. Mi sono preso la pena di cercare di capire le sottigliezze, le modalità di reclutamento dei magistrati, le composizioni delle commissioni, per trovarmi nelle condizioni mentali del povero Renzo, confuso dal latinorum dell'Azzeccagarbugli. Tutti, però, concordano che la riforma costituzionale non curerà la farraginosità del nostro sistema giudiziario: i processi lunghi e le procedure complicate resteranno immutati. Qualcuno, ad esempio Bocchino, dice che la riforma difende la parte più debole del processo: l'imputato! E io che pensavo che la parte più debole fosse la vittima del reato.

