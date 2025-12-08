Tempo di lettura: 2 minuti A Cautano le tradizioni continuano ad essere un gesto vivo, un patto silenzioso che ogni anno si rinnova tra la comunità e la propria storia. Nel giorno dell’Immacolata, questo legame prende forma grazie a Fortunato Lombardi, custode instancabile di una dedizione che va oltre il semplice allestimento di una capanna natalizia. Un appuntamento che profuma di tradizione, di legno fresco e di paziente artigianalità. Anche quest’anno, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la caratteristica capanna del presepe è tornata a prendere vita grazie alle mani e al cuore di “ Zio Fortunato ”, figura amatissima e da sempre vicina alle attività della comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

La capanna del presepe di "Zio Fortunato": un simbolo di identità e tradizione per Cautano