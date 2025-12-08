La capanna del presepe di Zio Fortunato | un simbolo di identità e tradizione per Cautano
Tempo di lettura: 2 minuti A Cautano le tradizioni continuano ad essere un gesto vivo, un patto silenzioso che ogni anno si rinnova tra la comunità e la propria storia. Nel giorno dell’Immacolata, questo legame prende forma grazie a Fortunato Lombardi, custode instancabile di una dedizione che va oltre il semplice allestimento di una capanna natalizia. Un appuntamento che profuma di tradizione, di legno fresco e di paziente artigianalità. Anche quest’anno, davanti alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la caratteristica capanna del presepe è tornata a prendere vita grazie alle mani e al cuore di “ Zio Fortunato ”, figura amatissima e da sempre vicina alle attività della comunità parrocchiale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tra mani sapienti e antichi vicoli: nasce la capanna del Presepe Vivente di Maranola. Ogni tavola, ogni paglia, ogni luce prende vita grazie all’impegno e alla memoria di un intero borgo per rivivere insieme la magia della Natività. #presepemaranola #natale2 - facebook.com Vai su Facebook
"La capanna dello zio rom": un noir contro i pregiudizi - Il ritmo narrativo segue una logica tutta sua: i personaggi ondeggiano sulle pagine, quasi divorati dalla loro stessa vita ... Scrive ilgiorno.it