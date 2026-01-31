La passione sul set il segreto la cena con Barbara d' Urso | la storia d' amore tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi

Gabriel Garko si è sposato in segreto con un avvocato di Palermo di nome Giorgio. La notizia ha fatto rapidamente il giro del gossip e ha sorpreso molti fan, che non si aspettavano questa svolta nella sua vita privata. Nell’ultimo periodo, l’attore ha condiviso qualche dettaglio in più sul suo rapporto, tra fotografie sul set e incontri con amici come Barbara d'Urso. La coppia si è tenuta lontana dai riflettori, ma ora la notizia delle nozze ha fatto emergere tutto il suo riserbo.

La notizia delle nozze segrete di Gabriel Garko, che da due anni è sposato con un avvocato palermitano, del quale si conosce solo il nome, Giorgio, ha catalizzato l'attenzione della stampa rosa nell'ultima settimana. La confessione fatta dall'attore nello studio di Verissimo, alla vigilia della messa in onda della sua nuova fiction, "Colpa dei sensi ", ha riacceso la curiosità dei fan sulla sua vita privata. Prima del coming out l'attore era stato legato a Eva Grimaldi, Adua Del Vescovo e Manuela Arcuri, ma negli stessi anni Garko ebbe anche una relazione con il collega Gabriele Rossi. Ripercorriamo le tappe principali della loro storia nata nel 2008 e conclusasi dopo una lunga pausa nel 2009. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Riccardo è stato l’ex fidanzato più lungo e significativo di Gabriel Garko, con cui ha condiviso undici anni di relazione.

