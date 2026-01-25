Chi è l’ex fidanzato di Gabriel Garko per 11 anni in segreto Riccardo prima dell’ex Gabriele Rossi e Matia Emme

Riccardo è stato l’ex fidanzato più lungo e significativo di Gabriel Garko, con cui ha condiviso undici anni di relazione. La loro storia si è svolta in privato, senza mai essere pubblicamente confermata, a causa della riservatezza dell’attore riguardo alla propria omosessualità. Prima di Gabriele Rossi e Matia Emme, Riccardo rappresenta un capitolo importante nella vita privata di Garko, rimasto nascosto per molti anni.

Riccardo è stato l’ex fidanzato più importante per Gabriel Garko. Una relazione durata 11 anni e vissuta nell’ombra per la non dichiarata omosessualità dell’attore. Davanti alle telecamere di “Verissimo”, il sex symbol aveva raccontato, con la voce rotta dall’emozione, della sua relazione più importante, durata 11 anni, proprio con il suo ex compagno Riccardo. Del loro rapporto si è sempre saputo pochissimo, in quanto Gabriel l’ha vissuto durante un periodo complicato, quando veniva spesso accostato a colleghe che partecipavano alle fiction, come attrici, assieme a lui. Forse qualche dettaglio in più potrà emergere questo pomeriggio nel salotto di Mara Venier, durante la puntata che andrà in onda su Rai Uno di ‘Domenica In‘. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

