la marzocchina approda sulla gazzetta

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al cicloturismo in Toscana, con particolare attenzione agli eventi vintage. La rivista mette in luce come le due ruote, tra sport e paesaggi, attirino sempre più appassionati e visitatori. La passione per le bici si mescola con il fascino del territorio, creando un mix di sport, storia e natura che attrae molti turisti.
La Marzocchina approda sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Nella giornata di giovedì, il noto quotidiano sportivo nazionale ha dedicato un’intera pagina al cicloturismo in Toscana e agli eventi " vintage " capaci di valorizzare il territorio, raccontando una passione per le due ruote che unisce sport, paesaggio e turismo lento. All’interno dello speciale, ampio spazio è stato riservato anche agli appuntamenti della Valdarno Bike Road e alla storica Marzocchina, manifestazioni che rappresentano un punto d’incontro tra tradizione, cultura sportiva e promozione del territorio nel cuore del Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
