La Marzocchina approda sulla Gazzetta

La Gazzetta dello Sport dedica una pagina al cicloturismo in Toscana, con particolare attenzione agli eventi vintage. La rivista mette in luce come le due ruote, tra sport e paesaggi, attirino sempre più appassionati e visitatori. La passione per le bici si mescola con il fascino del territorio, creando un mix di sport, storia e natura che attrae molti turisti.

