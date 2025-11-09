Inter News 24 Inter Lazio, Dumfries contro Marusic e Calhanoglu-Cataldi in regia: equilibrio e intensità a San Siro in vista del match contro i capitolini. La Gazzetta dello Sport ha individuato i duelli più attesi della sfida di questa sera tra Inter e Lazio a San Siro, una partita che promette ritmo, qualità e intensità. Il quotidiano sportivo milanese apre con la sfida sulla fascia destra, dove il “ martello Dumfries ” si troverà di fronte Marusic, in un confronto che si preannuncia decisivo per gli equilibri tattici della gara. In mezzo al campo, invece, andrà in scena una sfida di cervelli e geometrie tra Hakan Calhanoglu e Danilo Cataldi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Lazio, i duelli chiave secondo La Gazzetta dello Sport: le ultime sulla sfida di San Siro