La guida al Carnevale di Cento 2026 | date ospiti biglietti e i tanti eventi collaterali

Il Carnevale di Cento torna domenica 1 febbraio con una festa piena di colori e allegria. La nuova edizione, guidata ancora da Ivano Manservisi, promette tanti eventi, musica e sfilate che coinvolgeranno tutta la città. Sono già in vendita i biglietti, e gli organizzatori annunciano ospiti speciali e tante sorprese per grandi e piccini. La città si prepara a vivere giorni di festa, con appuntamenti che si protrarranno per tutta la settimana.

Cento, 31 gennaio 2026 – Domenica 1 febbraio prende il via una nuova, energica e bellissima edizione del Cento Carnevale d'Europa, ancora una volta firmata Ivano Manservisi. Le date del carnevale di Cento 2026. Saranno cinque le domeniche di pura festa al Carnevale di Cento ( 1, 8, 15, 22 febbraio e 1 marzo ) con 5 carri allegorici in cartapesta a sfidarsi per la vittoria e dai quali pioveranno doni sul pubblico, il gruppo a piedi "Figli delle Stelle" che aprirà le sfilate e poi, musica, spettacoli e animazioni, la bellezza e il ritmo samba delle ballerine brasiliane e Tasi, l'elegante maschera di Cento.

