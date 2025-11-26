A Lanciano l' incontro Re-Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale

Giovedì 27 novembre, alle ore 10.30, nella sede sociale del Centro Masciangelo, al primo piano del Parco delle arti musicali in Lanciano, largo dell’Appello n. 2, si terrà l’incontro “Re-Visioni” organizzato dall’Accademia Italia di Pescara, in collaborazione con il Centro Masciangelo e le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - A Lanciano l'incontro Re-Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale

Scopri altri approfondimenti

Oggi pomeriggio incontro presso il Comune di Sulmona con i sindaci , gli ordini professionali e i colleghi parlamentari per parlare della futura stabilizzazione dei tribunali di Sulmona , Avezzano , Lanciano e Vasto . - facebook.com Vai su Facebook

Alcune donne lanciano un appello mostrando delle foto scattate all'epoca del primo incontro con il finanziere morto nel 2019. Avevano tutte dai 14 ai 17 anni. Vai su X

'Progress' a Lanciano, incontro istituzioni, imprese e formatori - È il lavoro la parte centrale di 'Progress 2025', la manifestazione sul sociale, la formazione e il lavoro, in programma alla fiera di Lanciano dal 23 al 25 ottobre prossimi. ansa.it scrive