A Lanciano l' incontro Re-Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale

Chietitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 27 novembre, alle ore 10.30, nella sede sociale del Centro Masciangelo, al primo piano del Parco delle arti musicali in Lanciano, largo dell’Appello n. 2, si terrà l’incontro “Re-Visioni” organizzato dall’Accademia Italia di Pescara, in collaborazione con il Centro Masciangelo e le. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

a lanciano l incontro re visioni segna la collaborazione tra le realt224 di ricerca musicale

© Chietitoday.it - A Lanciano l'incontro Re-Visioni segna la collaborazione tra le realtà di ricerca musicale

Scopri altri approfondimenti

'Progress' a Lanciano, incontro istituzioni, imprese e formatori - È il lavoro la parte centrale di 'Progress 2025', la manifestazione sul sociale, la formazione e il lavoro, in programma alla fiera di Lanciano dal 23 al 25 ottobre prossimi. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lanciano Incontro Re Visioni