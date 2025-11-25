Onorevoli stipendi ecco quanto guadagnano deputati e senatori marchigiani Chi c' è sul podio
ANCONA Altro giro, altra corsa. Ma il primo gradino del podio non si tocca. Anche stavolta, per il quarto anno consecutivo, lo zio Paperone dei parlamentari eletti dalle Marche il 25 settembre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
