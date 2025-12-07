Kate Middleton come sta preparando il Principe George per diventare Re

A soli dodici anni, il Principe George sta entrando in una fase nuova e più consapevole della sua vita pubblica. Secondo in linea di successione al Trono dopo il padre, il Principe William, il giovane Reale sta affrontando apparizioni sempre più significative, guidato con attenzione da genitori che sembrano aver definito una strategia educativa chiara: introdurlo gradualmente al suo futuro ruolo, senza bruciare le tappe ma neppure sottrarlo alle responsabilità che lo attendono. L’educazione di Kate Middleton. Quest’anno ha segnato un punto di svolta. George è comparso accanto a sua madre, la Principessa Kate, al Festival of Remembrance, un evento particolarmente solenne per il calendario britannico, dov’è richiesta grande compostezza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, come sta preparando il Principe George per diventare Re

