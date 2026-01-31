La Juventus sta ancora cercando un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Le trattative con Mateta, En-Nesyri e Kolo Muani sono complicate e non hanno portato a nulla. Nelle ultime ore, però, si fa strada un’idea che riporta alla mente il passato, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno di Morata. La società valuta tutte le opzioni prima della chiusura del mercato.

Ultime ore in cerca del numero 9. La Juventus continua a lavorare sull’attacco e, mentre le piste Jean-Philippe Mateta, Youssef En-Nesyri e Randal Kolo Muani restano complicate, nelle ultime ore riemerge una suggestione che riporta indietro nel tempo. Il nome è quello di Álvaro Morata. L’attaccante spagnolo è in prestito al Como dal Milan e l’ipotesi di un terzo capitolo bianconero circola a poche ore dal gong. Per rendere l’operazione possibile servirebbe però un doppio passaggio: interrompere il prestito col Como e trovare un’intesa col Milan per una nuova formula. Al momento, però, non risultano trattative né mosse concrete. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, suggestione Morata per l’attacco: ipotesi sul finale

La Juventus valuta diverse opzioni per rafforzare l'attacco, tra cui Chiesa, Damsgaard e la possibilità di Salah.

La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un attaccante.

