Luciano Spalletti invita la squadra a mantenere la calma prima della sfida contro il Parma. Il tecnico toscano ha parlato prima del fischio d’inizio, sottolineando la necessità di restare concentrati e tranquilli dopo le recenti rotazioni e la trasferta europea di Monaco. La Juventus si prepara a scendere in campo, con Spalletti che chiede ai suoi di evitare pressioni e di concentrarsi sulla partita.

Le parole di Spalletti Luciano Spalletti ha parlato prima della sfida contro il Parma, dalle rotazioni ai cambi post trasferta europea di Monaco. “Bisogna trovare soluzioni. La scelta di non andare in ritiro è per avere più spazi e libertà. Con così tante partite bisogna aumentare anche il riposo. Ormai L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti prima di Parma “Dobbiamo essere più calmi”

Approfondimenti su Juventus Parma

Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, ha commentato a 'DAZN' durante l'intervallo di Milan-Lecce, partita valida per la 21ª giornata di Serie A 2025-2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Conte non parla? La Juve annulla la conferenza di Spalletti prima del Napoli; Spalletti, conferenza Champions Monaco-Juve: tutte le dichiarazioni in diretta; Spalletti: Le parole di Conte? Credevo fosse intelligenza artificiale, ma era tutto vero; Spalletti risponde a Conte sui social e pubblica il video dell'intervista dopo Juventus-Napoli, poi replica: Pensavo fosse intelligenza artificiale.

Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e...Alla vigilia della trasferta di Parma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa per presentare il prossimo impegno della Juventus, reduce dalla vittoria interna con il Napoli di Conte e dal p ... msn.com

Pagina 1 | Spalletti tra campionato e Champions: tutte le risposte su Osimhen e la Juve, poi cita Icardi e...Le dichiarazioni del tencio della Vecchia Signora alla vigilia della trasferta di Parma e dopo il sorteggio dei playoff che ha messo il Galatasaray sulla strada dei bianconeri ... corrieredellosport.it

Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Parma-Juventus Il tecnico bianconero ha affrontato varie tematiche, da David che sta mettendo la "faccetta" in più richiesta, a Yildiz che sta lavorando sulle punizioni "Ossessionato Sì, un poco lo son - facebook.com facebook

#Juventus - #Spalletti: " #KoloMuani Come detto in precedenza, con la dirigenza siamo d'accordo su tutto quello che andremo a fare sul mercato" #ParmaJuve @calciomercatoit x.com