Gilardino prima di Pisa-Parma | Dobbiamo essere feroci Vural e Akinsanmiro recuperati
PISA, 7 DICEMBRE – Una partita dall’importanza capitale. La sfida del Pisa contro il Parma rappresenta uno scontro diretto per la zona salvezza. Ne è conscio Alberto Gilardino. L’allenatore del Pisa ha presentato la sfida della Cetilar Arena in conferenza stampa.. Le dichiarazioni dell'allenatore.. LA CONDIZIONE DEGLI INFORTUNATI – Akinsanmiro, Lusuardi, Vural ed Esteves verranno con noi in ritiro. Cuadrado, Stengs e Denoon non ci saranno. LA PARTITA DI DOMANI – Dobbiamo pensare esclusivamente a noi come squadra, gruppo e intera città. Non dobbiamo vedere la classifica, gli altri risultati. Questo è un aspetto fondamentale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
