Juventus Rouhi alla Carrarese

Da ilprimatonazionale.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonas Rouhi lascia la Juventus e passa in prestito alla Carrarese. Il giovane attaccante cerca più spazio e minuti in Serie B, dove potrà crescere e mettersi in mostra. La società bianconera spera che questa esperienza gli dia la possibilità di migliorare e tornare più pronto in futuro.

Jonas Rouhi si trasferisce in prestito alla Carrarese in Serie B per avere più esperienza e minutaggio. Ad annunciarlo il sito della Juventus. Rouhi: il comunicato Jonas  Rouhi  giocherà la seconda parte della stagione 20252026 alla  Carrarese. È ufficiale il  prestito  fino al 30 giugno 2026 dell’esterno svedese al club toscano, in Serie B. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus rouhi alla carrarese

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Rouhi alla Carrarese

Approfondimenti su Juventus Carrarese

Rouhi lascia la Juventus: c’è l’ufficialità del prestito alla Carrarese. Comunicato e dettagli

Rouhi lascia la Juventus e si trasferisce in prestito alla Carrarese.

Juventus Next Gen Pianese LIVE: torna Pedro Felipe, c’è anche Rouhi tra i titolari

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 202526.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bianconeri Development Jonas Rouhi Joins Carrarese on Loan from Juventus

Video Bianconeri Development Jonas Rouhi Joins Carrarese on Loan from Juventus

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.