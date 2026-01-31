Juventus Rouhi alla Carrarese

Jonas Rouhi lascia la Juventus e passa in prestito alla Carrarese. Il giovane attaccante cerca più spazio e minuti in Serie B, dove potrà crescere e mettersi in mostra. La società bianconera spera che questa esperienza gli dia la possibilità di migliorare e tornare più pronto in futuro.

Jonas Rouhi si trasferisce in prestito alla Carrarese in Serie B per avere più esperienza e minutaggio. Ad annunciarlo il sito della Juventus. Rouhi: il comunicato Jonas Rouhi giocherà la seconda parte della stagione 20252026 alla Carrarese. È ufficiale il prestito fino al 30 giugno 2026 dell'esterno svedese al club toscano, in Serie B.

