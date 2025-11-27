Ambasciatore Sembayev Rapporti tra Italia e Kazakistan in continua ascesa

ROMA (ITALPRESS) – I rapporti politici e diplomatici tra Italia e Kazakistan hanno visto un continuo rafforzamento negli ultimi anni. E’ l’opinione di Yerbolat Sembayev, ambasciatore del Kazakistan in Italia, intervistato da Claudio Brachino per Diplomacy Magazine, la rubrica di geopolitica dell’Agenzia Italpress. “Da due o tre anni a questa parte i rapporti si sono rafforzati moltissimo. Possiamo dare un quadro delle visite politiche che abbiamo organizzato in questi anni. Prima c’è stata la visita del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani, nel settembre 2023 (ad Astana). Dopodichè abbiamo avuto la visita del presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, nel gennaio 2024 (in Italia). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Questa mattina in ateneo si è tenuta la cerimonia per il Conferimento del #diploma di benemerenza a Sua Eccellenza Yerbolat Sembayev, Ambasciatore della Repubblica del #Kazakistan presso la Repubblica Italiana Vai su X

Ambasciatore Sembayev “Rapporti tra Italia e Kazakistan in continua ascesa” - ROMA (ITALPRESS) – I rapporti politici e diplomatici tra Italia e Kazakistan hanno visto un continuo rafforzamento negli ultimi anni. Scrive iltempo.it

Sembayev su terre rare in Kazakistan “Pronti ad accogliere vostri imprenditori” - Il Kazakistan è un paese ricco di terre rare e ha recentemente firmato un memorandum con l’Italia in questo settore. Secondo italpress.com

Ambasciatore De Riu “Tra Italia e Kazakistan partenariato strategico totale” - ROMA (ITALPRESS) – I rapporti fra Italia e Kazakistan sono “eccellenti” e in una fase definibile come di “partenariato ... iltempo.it scrive