Italia bevono dai rubinetti della scuola | giovanissimi al pronto soccorso Rischio contaminazione

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona sono finiti in ospedale dopo aver bevuto acqua dai rubinetti della palestra. I ragazzi si sono sentiti male poco dopo aver preso l’acqua e sono stati portati al pronto soccorso. La scuola ha già messo in atto controlli e sta verificando l’origine del problema, mentre i medici stanno monitorando i giovani. La paura di una contaminazione rimane alta tra i genitori e le insegnanti.

Sei studenti della scuola media di Lugagnano di Sona (Verona) sono stati ricoverati in ospedale dopo aver bevuto acqua dal rubinetto della palestra dell'istituto. Il malessere dei ragazzi ha subito fatto scattare il sospetto di una possibile contaminazione idrica, con conseguente intervento delle autorità sanitarie locali. Indagini immediate. Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) della ULSS9 Scaligera, diretto dalla Dott.ssa Elisa Finco, ha prontamente avviato le indagini e gli accertamenti presso l'edificio scolastico per verificare eventuali rischi per la salute degli studenti.

