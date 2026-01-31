Iran esplosione in un edificio nel sud del Paese

Un’esplosione ha scosso nel pomeriggio un edificio nel sud dell’Iran, a Bandar Abbas. Le prime notizie parlano di danni e di alcune persone ferite, ma ancora non si conoscono le cause dell’incidente. La zona è stata circondata dalle forze di sicurezza mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Per l’Iran non c’è davvero pace. Nel pomeriggio sono giunte notizie su un’esplosione in un edificio a Bandar Abbas. La cittadina si trova a sud dell’Iran sul Golfo Persico. L’incidente avviene in un momento in cui il paese vive una crisi diplomatica senza precedenti con gli Stati Uniti di Donald Trump. Il tycoon ha minacciato un intervento militare per rovesciare il regime. Il tycoon accusa gli ayatollah di arricchire l’uranio impoverito per fini bellici e di aver represso la rivolta di manifestanti pacifici nel sangue.  Iran, per la TV di Stato si tratta di una fuga di gas. La televisione di Stato ha parlato di fuga di gas in un edificio di otto piani, “distruggendo due piani, diversi veicoli e negozi” nella zona di Moallem Boulevard in città. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

