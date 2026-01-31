L’Atalanta si prepara a sfidare l’Inter in una partita che può decidere molto in vista dei playoff. La squadra bergamasca ha già affrontato diverse avversarie tedesche in Europa, tra cui Bayer Leverkusen e Lipsia, con risultati altalenanti. Ora, il match con i nerazzurri rappresenta un’altra prova importante per mantenere vivo il sogno europeo e avvicinarsi alla qualificazione. La sfida si prospetta aperta e combattuta, con la squadra di Gasperini che cerca di mettere in difficoltà una delle big del campionato.

Ancora il Borussia Dortmund sul cammino europeo dell’ Atalanta. E ancora una tedesca dopo aver incrociato dal 2022 Bayer Leverkusen (battuto 4-2 nelle due gare), Lipsia (perdendo 1-3 nelle due gare), ancora Bayer Leverkusen nella finale trionfale di Dublino vinta 3-0, poi Stoccarda (battuto 2-0) e Eintracht Francoforte (battuto 3-0 a novembre). L’urna europea non ha sorriso alla Dea, che avrebbe potuto pescare i più abbordabili greci dell’Olympiacos, e invece dovrà nuovamente incrociare i gialloneri della Westfalia. In cerca di una rivincita attesa otto anni. Nel febbraio 2018 il Borussia eliminò la prima Atalanta europea di Gasperini, meno esperta e meno attrezzata, in un doppio confronto equilibrato vinto dai tedeschi per 3-2 all’andata, con due gol negli ultimi minuti ribaltando l’1-2 siglato dalla doppietta di Josip Ilicic, e pareggiato 1-1 al ritorno al Mapei di Reggio Emilia, campo utilizzato per le notti europee dai nerazzurri non avendo ancora uno stadio a norma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter e Atalanta, sono trappole da playoff

