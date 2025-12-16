Meloni Schlein e gli altri | il punto politico con Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito

In questo approfondimento, Peter Gomez e Fabrizio D’Esposito analizzano le ultime novità politiche riguardanti leader come Meloni e Schlein, offrendo un quadro aggiornato sulle dinamiche e le sfide attuali nel panorama italiano. Un confronto puntuale per capire i principali sviluppi e le strategie dei protagonisti politici.

Dispetti e personalismi: cosa c'è dietro l'incontro mancato tra Meloni e Schlein Schlein: «Meloni esca dal palazzo. Ora il programma» - incluse le standing ovation sul consenso libero e attuale e il riconoscimento dello stato di Palestina

Schlein dall’assemblea Pd: “L’alternativa cresce nei fatti”. E sfida Meloni: “La partita delle politiche è apertissima” - La leader dem punta alle politiche e accusa Meloni: "Pensa a premierato e legge elettorale mentre famiglie non riescono a fare la spesa" ... ilfattoquotidiano.it

Schlein: Meloni esca da Palazzo Chigi e faccia la spesa, il frigo degli italiani è vuoto - facebook.com facebook

