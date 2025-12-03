Pericoloso per l' ordine pubblico il Questore chiude l' albergo dove alloggiavano spacciatori e vecchie conoscenze delle forze dell' ordine

Nuovi guai per l'hotel Moroni di Bellariva, a Rimini, che dopo essere già stato al centro di una serie di controlli da parte della Polizia di Stato si è visto sospendere la licenza dal Questore Ivo Morelli in quanto la struttura ricettiva è stata ritenuta “pericolosa nei confronti di interessi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Pericoloso per l'ordine pubblico", il Questore chiude l'albergo dove alloggiavano spacciatori e vecchie conoscenze delle forze dell'ordine

