Incontro a Letojanni tra De Luca e Salvini | tensioni e confronto sulle politiche regionali

A Letojanni, Cateno De Luca e Matteo Salvini si sono incontrati nel pomeriggio. Il sindaco di Messina ha affrontato il ministro dell’Interno su temi legati alle politiche regionali. L’incontro è stato caratterizzato da tensioni e confronti diretti, senza troppi filtri. La discussione è stata aperta, con entrambe le parti che hanno espresso le proprie posizioni. È un passo che potrebbe influenzare il clima politico in Sicilia nei prossimi giorni.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha incontrato il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a Letojanni, nel corso di una visita ufficiale che si è svolta nel pomeriggio del 30 gennaio 2026. L’incontro si è tenuto in un contesto di emergenza causato dal ciclone Harry, che ha colpito con forza le aree costiere della Sicilia orientale, provocando danni significativi a infrastrutture, abitazioni e attività economiche. Salvini, dopo aver visitato anche Melito Porto Salvo in Calabria e Furci Siculo, si è diretto a Letojanni per verificare sul campo lo stato dei danni e per dare risposte alle istanze delle comunità colpite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

