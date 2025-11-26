Comune di Salerno | De Luca | Candidarmi a sindaco? Può essere un’ipotesi poi sulle regionali cita Virgilio

"Io ho scelto di non candidarmi, innanzitutto per non togliere spazio e non danneggiare altri colleghi consiglieri. E poi, voi siete appassionati dell'Eneide. Diceva Virgilio: 'stat sua cuique dies', cioe' ognuno ha il suo giorno. Per la verità si riferiva al destino, ma in senso più ampio ognuno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Comune di Salerno: De Luca: "Candidarmi a sindaco? Può essere un’ipotesi", poi sulle regionali cita Virgilio

Altri contenuti sullo stesso argomento

Salerno, il Comune spende oltre mezzo milione di euro al mese per l’energia elettrica - facebook.com Vai su Facebook

Salerno, De Luca verso il ritorno a Palazzo di Città? - Ha rilanciato, negli ultimi giorni, la «battaglia contro la cafoneria» e ha invocato la necessità di «riprendere in mano, con il pugno di ferro, la nostra città». Da cilentonotizie.it

Regionali Campania, De Luca traina la lista e pensa già a Salerno: «Non vado in pensione» - Vincenzo De Luca sceglie di non comparire in pubblico e di non parlare nel giorno in cui c’è un altro al ... Si legge su ilmattino.it

De Luca dopo De Luca. In Campania potrebbe avere il doppio degli eletti di Fico - Il governatore ha piazzato candidati a lui vicini in quattro liste del campo largo e in tre di quelle per Cirielli. Scrive huffingtonpost.it