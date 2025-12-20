Incidente frontale tra auto nella notte | morti due giovani i mezzi finiscono contro il muro di una casa

Incidente stradale mortale nella notte tra Ceccano e Frosinone, in via Colle Leo. Due giovani hanno perso la vita in seguito a un violento scontro tra due auto, una Fiat Punto e un?Alfa 147,. 🔗 Leggi su Leggo.it

