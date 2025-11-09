Incidente a Salerno auto si schianta contro un muro | 4 feriti

Paura, oggi pomeriggio, in via Unità d’Italia a Salerno, dove un’auto, guidato da uno straniero, si è schiantata improvvisamente contro un muro nei pressi del sottopasso che conduce verso il Grand Hotel.I soccorsiA bordo c’erano quattro persone che sono rimaste ferite. Sul posto sono giunti i. 🔗 Leggi su Salernotoday.it