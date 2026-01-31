Incendio nel box di una villetta a Lodi Vecchio | si contano i danni

Un incendio ha devastato il box di una villetta a Lodi Vecchio questa mattina. Le fiamme si sono propagate nel garage, costringendo i vigili del fuoco a intervenire di corsa per spegnerle. I pompieri sono arrivati sul posto poco dopo le chiamate dei residenti e hanno lavorato a lungo per mettere sotto controllo il rogo. I danni sono ingenti, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.

Lodi Vecchio (Lodi), – fiamme nel garage, arrivano i vigili del fuoco. Intervento dei pompieri, nella tarda mattinata di oggi 31 gennaio 2026, a Lodi Vecchio. L'allarme è scattato per un incendio divampato all’interno di un box auto a servizio di una villetta. All'interno c'era materiale comune non meglio dettagliato. L’emergenza è scattata attorno alle 12, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lodi è stata inviata in via Domenico Codazzi. Sul posto è intervenuta un’autopompa e all’arrivo dei soccorritori, le fiamme, già circoscritte, sono state rapidamente domate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Approfondimenti su Lodi Vecchio

Ultime notizie su Lodi Vecchio

