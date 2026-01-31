Incendio nel box di una villetta a Lodi Vecchio | si contano i danni
Un incendio ha devastato il box di una villetta a Lodi Vecchio questa mattina. Le fiamme si sono propagate nel garage, costringendo i vigili del fuoco a intervenire di corsa per spegnerle. I pompieri sono arrivati sul posto poco dopo le chiamate dei residenti e hanno lavorato a lungo per mettere sotto controllo il rogo. I danni sono ingenti, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. La causa dell’incendio è ancora da chiarire.
Lodi Vecchio (Lodi), – fiamme nel garage, arrivano i vigili del fuoco. Intervento dei pompieri, nella tarda mattinata di oggi 31 gennaio 2026, a Lodi Vecchio. L'allarme è scattato per un incendio divampato all’interno di un box auto a servizio di una villetta. All'interno c'era materiale comune non meglio dettagliato. L’emergenza è scattata attorno alle 12, quando una squadra del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lodi è stata inviata in via Domenico Codazzi. Sul posto è intervenuta un’autopompa e all’arrivo dei soccorritori, le fiamme, già circoscritte, sono state rapidamente domate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Lodi Vecchio
Maltempo nel Sud Italia, si contano i danni
Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato il Sud Italia, provocando intense mareggiate e venti forti in Sicilia, Calabria e Sardegna.
Scuole occupate a Roma, si contano i primi danni: "Almeno 150mila euro, una devastazione totale"
Ultime notizie su Lodi Vecchio
Argomenti discussi: Incendio nel garage in piena notte: danni alla struttura e distrutte due automobili; Carica la batteria dell’auto e innesca un incendio che distrugge box a Nerviano; L'incendio, la paura e l'intervento decisivo di vigili del fuoco e carabinieri. Il ringraziamento: Professionali, rapidi e con tanta umanità in un momento difficile; Esplosioni e incendio in un garage: i monopattini in ricarica hanno mandato in corto circuito l'impianto elettrico.
Incendio a Crans-Montana: arrivati in Italia i corpi di cinque vittime italianeI corpi di cinque delle sei vittime italiane identificate dopo l'incendio nel bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, sono arrivati in Italia con un volo di Stato. Le esequie della sesta ... it.euronews.com
Incendio in garage a Nerviano in fiamme un’autoI Vigili del Fuoco hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Fortunatamente non si registrano feriti o intossicati ... legnanonews.com
I segreti di LODI VECCHIO: visita guidata alla Basilica di San Bassiano e all'antico borgo facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.