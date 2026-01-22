Il maltempo causato dal ciclone Harry ha interessato il Sud Italia, provocando intense mareggiate e venti forti in Sicilia, Calabria e Sardegna. Le condizioni climatiche estreme hanno causato danni alle aree costiere, con conseguenze che richiedono interventi di ripristino e prevenzione. La situazione rimane sotto monitoraggio per valutare l’entità degli effetti e le misure necessarie per garantire la sicurezza delle comunità interessate.

Il ciclone Harry ha colpito duramente il Sud Italia con violente mareggiate e forte vento che hanno imperversato su Sicilia, Calabria e Sardegna devastando soprattutto le zone costiere. Gli scenari nelle zone marinare della costa Ionica sono devastanti: lungomari distrutti, muri di abitazioni abbattuti, negozi, case e scantinati allagati. E nel giorno in cui il fenomeno dà segni di attenuazione comincia la conta dei danni. Una prima stima provvisoria la fa il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che, annunciando per oggi la convocazione di una giunta straordinaria per la dichiarazione dello stato di crisi, parla di oltre mezzo miliardo di euro per l’isola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Maltempo nel Sud Italia, si contano i danni

Maltempo Sud e Isole,si contano i danniIl maltempo che ha interessato il Sud e le Isole ha causato ingenti danni nelle regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria, che hanno richiesto lo stato di emergenza.

Leggi anche: Maltempo sull’Italia, scatta allerta arancione in tre regioni: Sud nel mirino

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il vortice ciclonico meteo: intenso maltempo al Sud, e nel weekend una nuova perturbazione; Maltempo Sud Italia, gli aggiornamenti | Il ciclone Harry si abbatte su Sicilia, Calabria e Sardegna; Ciclone Harry: allerta rossa e disagi in Sardegna, Sicilia e Calabria con piogge record e venti oltre 110 km/h; Maltempo estremo al Sud Italia, ecco il ciclone Harry.

Nuova allerta per il maltempo nel sud Italia, crolli e mareggiate per il ciclone HarryIl ciclone Harry flagella il Sud Italia: allerta, evacuazioni, danni gravi e nuovi fondi governativi per fronteggiare emergenza. blitzquotidiano.it

Dal caos alla tregua: come il Ciclone Harry sta lasciando il Sud ItaliaIl Ciclone Harry colpisce il Sud Italia: allerta rossa, danni e previsioni aggiornate su Sicilia, Calabria e Sardegna. blogsicilia.it

Maltempo al Sud in attenuazione, poi arriva una nuova perturbazione sull'Italia: le previsioni meteo -> https://tinyurl.com/57zck4jt - facebook.com facebook

Il #sud #Italia nella morsa del #maltempo #Sicilia #Calabria #Sardegna x.com