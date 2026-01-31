Inaugurazione dell' anno giudiziario a Catania Distefano | Le riforme non hanno rimosso le criticità

Questa mattina a Catania si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Durante la cerimonia, il presidente dell’Ordine degli Avvocati, Antonino Guido Distefano, ha evidenziato che le riforme fatte finora non sono riuscite a eliminare le criticità del sistema giudiziario locale. Distefano ha parlato di problemi ancora aperti e di un clima istituzionale che richiede interventi più concreti.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, il presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Distefano, è intervenuto affrontando i principali temi legati al sistema giustizia, al clima istituzionale e alle criticità del distretto etneo.

