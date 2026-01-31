La settimana si chiude con un altro rosso per il settore immobiliare italiano. Aedes, la principale società del comparto, ha fatto crollare le quotazioni in Borsa, trascinando giù anche l’indice di Piazza Affari. Le perdite sono arrivate in un momento già difficile, e ora il settore cerca di capire come risollevarsi.

Settimana negativa per il comparto immobiliare italiano, che fa peggio del settore a livello europeo, zavorrata dal crollo in borsa di Aedes. Settimana dominata dalla decisione della Federal Reserve che ha lasciato invariati i tassi di interesse nel range 3,50-3,75%, dopo i tre tagli consecutivi dell’anno scorso (a settembre, ottobre e dicembre), ignorando le forti pressioni della Casa Bianca per una riduzione del costo del denaro e preferendo attendere di vedere come si evolverà l’economia per ulteriori sforbiciate. I dati macro della settimana. Tornano a diminuire le domande di mutuo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Immobiliare Italia in rosso: crollo di Aedes zavorra l'indice a Piazza Affari

La settimana nel settore immobiliare si è caratterizzata da una situazione diversificata: i mercati europei hanno registrato segnali positivi, mentre Piazza Affari ha evidenziato una performance negativa.

