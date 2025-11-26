Banche il Terzo Polo ora è un progetto | tutti gli occhi su Mps-Banco Bpm
La fine del 2025 delinea uno scenario chiaro sul versante della partita italiana delle banche: c’è aria di concretizzazione per quel “Terzo Polo” prospettato da molti investitori, come la finanziaria Delfin degli eredi del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio e il costruttore romano Francesco Gaetano Caltagirone, e sostenuto dal governo di Giorgia Meloni come possibile alternativa al duopolio dei colossi, Unicredit e Intesa San Paolo. Mps-Mediobanca ieri, Bpm domani. E così come nel 2025 la madre di tutte le battaglie è stata la scalata del Monte dei Paschi di Siena, con i tre registi del Terzo Polo come azionisti, a Mediobanca, da noi raccontata diffusamente su queste colonne fino alla caduta dell’impero di Alberto Nagel sotto l’assedio dei senesi, anche nel 2026 sarà una banca milanese la sede della principale battaglia: basta spostarsi poche centinaia di metri e da Piazzetta Cuccia, sede di Mediobanca, si arriva a Piazza Meda, dove si trova il quartier generale di Banco Bpm. 🔗 Leggi su It.insideover.com
