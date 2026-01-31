‘Il sussurro dell’anima’

Ferrara apre le sue porte a una nuova mostra dedicata all’arte di Antonio Musio. La Galleria del Carbone ospita fino al 15 febbraio 2026 l’esposizione “Il Sussurro dell’Anima”, una personale che porta l’artista in città. La mostra si inserisce nel ricco panorama culturale di Ferrara, capitale rinascimentale, e promette di affascinare visitatori e appassionati di pittura.

Ferrara, città d’arte riconosciuta a livello internazionale per il suo patrimonio rinascimentale e la vivacità delle sue istituzioni culturali, ospiterà da oggi al 15 febbraio 2026, alla Galleria del Carbone, la mostra ‘ Il Sussurro dell’Anima ’, personale del pittore Antonio Musio (nella foto). La collezione offre uno sguardo intenso e profondamente emotivo sull’anima umana, colta attraverso l’elemento liquido in tutte le sue forme. Con una precisione stupefacente, Musio sembra rallentare il tempo, creando un’atmosfera sospesa che invita a un ascolto interiore. Ogni scena diventa così un varco capace di risvegliare sentimenti rimasti silenti, aprendo un nuovo corso in cui l’acqua si fa simbolo di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

