Si inaugura sabato alle 17 al Caffè della Malatestiana " Il Suono dell’Anima ", personale di pittura di Emanuela Presepi. "Ogni creatura - afferma Presepi -, porta dentro di sé il suono dell’anima. Divenire consapevoli del suono della coscienza e tradurlo in pensiero, parola e rappresentazione pittorica, fa parte dello scopo di un artista. Se quello che percepiamo non è altro che la manifestazione di quello che siamo, ogni nostra creazione è la rappresentazione di una parte di noi, la rivelazione della complessità che ci abita, che è in gran parte inconsapevole. Questo allestimento accompagna il visitatore a ripercorrere la propria storia, riflettendo sulla propria identità: da dove vengo? Dove sto andando? Cosa mi rende felice? Quanto mi sto godendo il viaggio?" Emanuela Presepi è psicologa clinica e psicoterapeuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emanuela Presepi e il suono dell’anima