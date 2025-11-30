Emanuela Presepi e il suono dell’anima

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si inaugura sabato alle 17 al Caffè della Malatestiana " Il Suono dellAnima ", personale di pittura di Emanuela Presepi. "Ogni creatura - afferma Presepi -, porta dentro di sé il suono dell’anima. Divenire consapevoli del suono della coscienza e tradurlo in pensiero, parola e rappresentazione pittorica, fa parte dello scopo di un artista. Se quello che percepiamo non è altro che la manifestazione di quello che siamo, ogni nostra creazione è la rappresentazione di una parte di noi, la rivelazione della complessità che ci abita, che è in gran parte inconsapevole. Questo allestimento accompagna il visitatore a ripercorrere la propria storia, riflettendo sulla propria identità: da dove vengo? Dove sto andando? Cosa mi rende felice? Quanto mi sto godendo il viaggio?" Emanuela Presepi è psicologa clinica e psicoterapeuta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

emanuela presepi e il suono dell8217anima

© Ilrestodelcarlino.it - Emanuela Presepi e il suono dell’anima

Argomenti simili trattati di recente

Ecco le ‘Origini’ di Emanuela Presepi. Una mostra di pittura e un libro - Si inaugura sabato alle 17, presso la sala Studi Plautini, a Sarsina, la mostra di pittura "Origini" della cesenate Emanuela Presepi, con presentazione del libro di poesie della stessa autrice "Il ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Emanuela Presepi Suono Dell8217anima