La facciata del Senato a Roma si è tinta di blu per ricordare le vittime civili dei conflitti armati. Durante la notte, il palazzo si è illuminato di un intenso colore blu scuro, simbolo di solidarietà e commemorazione. L’evento ha attirato l’attenzione di passanti e media, che hanno seguito con interesse questa iniziativa per mantenere viva la memoria di chi ha sofferto in guerra.

La facciata del Senato italiano si è trasformata in un immenso simbolo di memoria e condanna: ha assunto un colore blu intenso, scuro, quasi profondo, per ricordare le vittime civili colpite dai conflitti armati in tutto il mondo. L’iniziativa, avvenuta in una serata di fine ottobre, non è un semplice gesto decorativo, ma un atto politico e civile di rilievo. Il colore blu, scelto con precisione, fa riferimento al simbolo internazionale per la protezione dei civili in guerra, un colore che da anni è associato alla lotta per la pace e alla denuncia delle stragi innocenti. L’illuminazione è durata tutta la notte, con luci a led che hanno coperto l’intera facciata del Palazzo del Senato, a Roma, rendendola visibile da diverse zone del centro storico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il simbolo del potere a Roma si tinge di blu in memoria dei civili colpiti dai conflitti armati

Approfondimenti su Roma Senato

Questa mattina, a Roma, la Camera dei Deputati si illumina di blu per ricordare le vittime civili di guerre e conflitti nel mondo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Roma Senato

Argomenti discussi: Oltre le ideologie Il realismo del potere mediorientale, spiegato da Pejman Abdolmohammadi; Iran: crisi sistemica. Repressione e rivolta contro la logica del potere -; Organizzazione, struttura e portavoce; Stanghellini Perilli. Fu il principe del Foro. Una targa per ricordarlo in piazza Kennedy.

Ho colpito il simbolo del potere economicoHa confessato Vincenzo Lanni, il 59enne che in piazza Gae Aulenti a Milano ha accoltellato una donna E lo ha fatto in modo lucido. L’uomo, che già nel 2015 aveva accoltellato due pensionati, ha ... ilfattoquotidiano.it

Donna accoltellata a Milano, da Piazza Gae Aulenti al Pirellone: ecco i simboli del potere economicoLa vittima scelta a caso, la piazza no. Vincenzo Lanni, 59 anni, ha accoltellato una donna di 43 anni senza conoscerla, ma conoscendo bene i luoghi: Piazza Gae Aulenti, epicentro del potere economico ... adnkronos.com

Il monumento più iconico e famoso al mondo e il Colosseo a Roma, simbolo dell'antica Roma e tra i siti storici più visitati a livello globale. Viene poi la Torre Eiffel La Grande Muraglia Cinese Il Taj Mahal E la Statua della Libertà a New York Altri monumenti ico - facebook.com facebook