Il settore creativo in Cina continua a crescere a ritmo sostenuto. Secondo le previsioni, i ricavi aumenteranno del 7,4% entro la fine del 2025. Le aziende del settore stanno investendo di più e si aspettano un anno di sviluppi importanti.

Il settore creativo cinese si prepara a registrare una crescita significativa nei prossimi mesi, con un aumento previsto dei ricavi del 7,4% entro la fine del 2025. Il dato, rivelato da analisi economiche aggiornate, segna un’accelerazione rispetto ai trend degli ultimi anni e pone la Cina al centro dell’attenzione globale per quanto riguarda l’economia della cultura e dell’innovazione. Il settore, che include produzioni cinematografiche, musica digitale, design, contenuti online, gaming e artigianato contemporaneo, sta diventando un pilastro strategico per l’economia del paese. La crescita non è frutto di un’espansione casuale, ma il risultato di politiche governative mirate a promuovere l’industria culturale come motore di sviluppo sostenibile e di esportazione di valore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il settore creativo cinese segna un balzo in avanti con crescita del 7,4% prevista per il 2025

