Lottizzazione abusiva sequestro ristorante stellato da tre stelle Michelin

La procura di Torre Annunziata ha sequestrato un ristorante stellato a Massa Lubrense, nel Napoletano. L’accusa riguarda una lottizzazione abusiva. Gli investigatori hanno riscontrato irregolarità nel complesso ricettivo, che ora rischia di perdere la stella Michelin conquistata. La vicenda tiene banco tra i locali e gli abitanti della zona.

Inchiesta della procura di Torre Annunziata sul complesso ricettivo del ristorante 'Quattro Passi' a Massa Lubrense, frazione di Nerano. I carabinieri della Compagnia di Sorrento, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip oplontino, hanno proceduto al sequestro della struttura. L'inchiesta dell'Aliquota Operativa del N.O.R. è partita a luglio 2025 e ha permesso di accertare una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio. I titolari del 'Quattro Passi', ora indagati, a partire dal 1982, sino ad ottobre 2025, per la procura retta da Nunzio Fragliasso avrebbero realizzato, in un'area soggetta a stringenti vincoli paesaggistici e ambientali, un complesso immobiliare di imponenti dimensioni destinato ad attività di ristorazione e ai servizi accessori, in assenza di titoli edilizi legittimi.🔗 Leggi su Napolitoday.it

#Quattro-Passi- Nerano || La Procura di Torre Annunziata ha sequestrato il ristorante Quattro Passi a Nerano, noto locale con tre Stelle Michelin.

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

