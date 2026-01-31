lo chiamavan brio di luca trippi in sala san michele

Arezzo si prepara ad accogliere la presentazione di “Lo chiamavan Brio” di Luca Trippi, che si terrà sabato 7 febbraio alle 17:45 nella Sala San Michele di Palazzo Comunale a Castiglione Fiorentino. L’evento ricorda Andrea Mari, il fantino scomparso nel 2021 in un incidente stradale, e ripercorre la sua vita e la sua carriera nel mondo del Palio di Siena. La sala si riempirà di appassionati e curiosi che vogliono rivivere le imprese di uno dei più riconoscibili protagonisti di

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Sabato 7 febbraio, alle 17:45, la Sala San Michele di Palazzo Comunale a Castigliob Fiorentino ospiterà la presentazione di “Lo chiamavan Brio”, il libro di Luca Trippi dedicato alla figura e alla carriera di Andrea Mari, fantino originario di Siena che è stato uno dei protagonisti più riconoscibili del Palio di Siena contemporaneo e prematuramente scomparso nel 2021 in un tragico incidente stradale. Castiglionese e rionale di Porta Romana, di cui è stato anche vicepresidente, Luca Trippi ripercorre la vicenda umana e sportiva di Andrea Mari, fantino cresciuto nei pressi di Rosia, che ha corso 32 Palii, conquistando 6 vittorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

