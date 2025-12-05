Di Matteo smonta la riforma della giustizia | È contro i magistrati e l’autonomia Nessun articolo sulla lentezza dei processi o per i detenuti

"Non è una riforma della giustizia ma è una riforma contro i magistrati ". Da Napoli il sostituto Procuratore nazionale Antimafia Antonino Di Matteo commenta il referendum in tema di Giustizia, sul quale gli italiani saranno chiamati a votare nei prossimi mesi. "Ascolto in questi giorni quelli che sono gli autori di questa riforma dire pubblicamente che se i cittadini non sono soddisfatti dell'andamento della Giustizia allora dovranno votare 'Sì' al referendum. Ma andateli a vedere questi articoli della riforma – spiega Di Matteo – non ce n'è uno che sposti di un centimetro almeno uno dei problemi principali, cioè quello della lentezza dei processi.

