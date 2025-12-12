Epstein nuove foto con Trump Clinton Woody Allen e altri personaggi celebri Nelle immagini sex toys e il preservativo di Donald

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove immagini provenienti dalla commissione di vigilanza della Camera rivelano scatti di Epstein con figure celebri come Trump, Clinton, Woody Allen e altri. Tra le foto, si vedono sex toys e un presunto preservativo di Donald Trump. La pubblicazione comprende 19 scatti, con il presidente ritratto in tre occasioni, insieme a personalità come Bill Gates e Steve Bannon.

