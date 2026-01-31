Il Pisa crolla in casa il Sassuolo vince 3-1 all' Arena Garibaldi

Il Pisa perde 3-1 in casa contro il Sassuolo e rischia di allontanarsi ancora di più dalla zona salvezza. La squadra di Gilardino non riesce a trovare la reazione e subisce un altro risultato negativo davanti ai propri tifosi. I neroverdi, invece, portano a casa tre punti importanti, rilanciandosi in classifica. Una partita complicata che mette in difficoltà il Pisa, ora costretto a cercare punti altrove per salvarsi.

Per i nerazzurri di Gilardino una sconfitta interna che complica ancor di più il camnmino salvezza PISA - Scatto salvezza del Sassuolo. I ragazzi di mister Fabio Grosso espugnano 3-1 l'Arena Garibaldi di Pisa nel match valido per la 23esima giornata di Serie A 20252026: decidono i gol di Berardi e Koné e un'autorete di Caracciolo, di Aebischer il momentaneo 1-2 dei nerazzurri. I padroni di casa mostrano un buon approccio alla partita e si rendono pericolosi al 9' con un destro a giro di Aebischer, che termina di poco a lato. Al 16' anche i neroverdi iniziano a farsi vedere dalle parti di Scuffet, che si dimostra molto attento intercettando un insidiosissimo traversone di Laurienté. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

