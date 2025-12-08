Il Parma torna a vincere Pisa battuto 1-0 all' Arena Garibaldi

Decide il rigore trasformato da Benedyczak al tramonto del primo tempo. PISA - Gran colpo esterno del Parma in ottica salvezza. Gli uomini di Carlos Cuesta ottengono una vittoria fondamentale espugnando, per 1-0, l'Arena Garibaldi di Pisa: a decidere la contesa un gol di Adrian Benedyczak, realizzat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

parma torna vincere pisaPisa-Parma 0-1, gol di Benedyczak su calcio di rigore - Decisivo il gol al 40' di Benedyczak, che trasforma un calcio di rigore nato per il tocco con il ... Secondo sport.sky.it

