Inter futuro tra rinnovi e addii | la rivoluzione è rimandata ma le scelte si avvicinano

L'Inter si trova in un momento di passaggio, con rinnovi e addii che definiscono il futuro della squadra. La dirigenza monitora attentamente la situazione, preparando le scelte importanti per la prossima stagione. Sebbene la rivoluzione sia rimandata, l’attenzione è già rivolta alle decisioni strategiche che dovranno essere prese in primavera, per consolidare il progetto sportivo e garantire continuità.

Inter News 24 Inter futuro: la dirigenza guarda avanti senza distrazioni, consapevole che in primavera serviranno decisioni forti. Il futuro dell’Inter è già oggetto di riflessioni profonde negli uffici di viale della Liberazione, anche se il club non intende accelerare i tempi mentre la squadra è pienamente in corsa ai vertici del campionato e della Champions League. Come riportato dal Corriere della Sera, la società affronterà in primavera il nodo legato al grado di rinnovamento dell’organico, con diverse situazioni contrattuali destinate a pesare sulle scelte strategiche. Le scadenze che pesano sul progetto nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter futuro, tra rinnovi e addii: la rivoluzione è rimandata ma le scelte si avvicinano Leggi anche: Calciomercato Inter, estate di svolta dopo gennaio tra addii eccellenti e scelte strategiche Leggi anche: Inter, rivoluzione rimandata al 2026: nomi pesanti in uscita La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo; Inter, quale futuro per Calhanoglu? Ecco il suo erede; L’Inter e Calhanoglu si preparano all'addio: dal contratto al boom di Stankovic, le 4 ragioni della possibile separazione; Calhanoglu all'Inter: rinnovo o cessione imminente. Bologna, il nodo rinnovi: tra firme imminenti, addii annunciati e il caso Lucumì - Il Bologna guarda al futuro passando inevitabilmente dalla gestione dei contratti in scadenza. tuttomercatoweb.com

Centrocampo, l’Inter ‘vede’ tre possibili addii: scenari e tempistiche - La Gazzetta dello Sport fa un punto su quanto potrebbe succedere nei prossimi mesi rispetto al mercato dell'Inter ... msn.com

Inter, Marotta al lavoro per i rinnovi: Handanovic vicino, un nodo da risolvere per Lautaro - Non si tratta solo del passaggio di consegne nell'attacco dell'Inter, ma anche della questione rinnovi. calciomercato.com

L'#Inter prepara il futuro e mette al centro del progetto Hakan #Calhanoglu, pronto a legarsi ancora di più ai colori nerazzurri Il centrocampista turco potrebbe estendere ulteriormente il proprio contratto con un adeguamento dell'ingaggio Una mossa st - facebook.com facebook

Zenga: "Il portiere del futuro dell'Inter Mi fido della dirigenza, vorrei un italiano" x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.