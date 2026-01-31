Quando a Davos si parla solo di metaverso, cripto e intelligenza artificiale, è il segnale che il mercato potrebbe aver raggiunto il suo massimo. La città svizzera, tradizionalmente teatro di incontri di alto livello, si trasforma in un palcoscenico dove le stesse parole risuonano ovunque, creando un’eco che preoccupa gli esperti. Se le vetrine e i panel si uniformano su un unico tema, significa che il settore potrebbe essere vicino a una battuta d’arresto.

Ogni Davos ha il suo tic, e ogni tic il suo epitaffio anticipato. Lo spunto di Davide Serra è fulminante nella sua semplicità empirica: quando la Promenade si veste tutta con la stessa parola d’ordine, quando le vetrine concettuali dei panel parlano una lingua sola – metaverso, cripto, oggi intelligenza artificiale – allora spesso siamo già arrivati al picco di mercato. E’ la sociologia dell’investimento che diventa carnevale. E il carnevale, si sa, precede la quaresima. Testo realizzato con AI Il punto, però, è capire di cosa stiamo parlando quando diciamo “picco”. Se Davos segnala la saturazione di una narrativa finanziaria, nulla di nuovo sotto il sole: l’euforia coordinata è quasi sempre un cattivo consigliere per i prezzi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Negli ultimi mesi si diffonde online l’idea di un’“apocalisse dell’AI” prevista per il 2027.

