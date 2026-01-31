Il peso degli sbarchi e il miracolo civile ad Agrigento giustizia eroica tra uffici vuoti e strade interrotte a Sciacca

A Agrigento e Sciacca la situazione è tesa. Le persone in attesa di giustizia devono affrontare uffici vuoti e strade interrotte. I numeri degli sbarchi e il cosiddetto

Non sono solo numeri quelli che emergono dalla relazione sull’amministrazione della giustizia nel distretto di Palermo per l’anno 2025. Per la provincia di Agrigento, i dati raccontano una storia di resistenza istituzionale, dove l'efficienza dei magistrati deve fare i conti con emergenze sociali croniche, carceri sovraffollate e una pianta organica che, in alcuni uffici, è ridotta ai minimi termini. Se da un lato Agrigento brilla per la riduzione dei tempi civili, dall'altro Sciacca soffre per l'isolamento geografico e la cronica carenza di personale onorario. Il quadro d'insieme - tracciato con i dati sull'andamento della criminalità nel distretto giudiziario di Palermo che comprende anche i tribunali di Termini Imerese, Trapani, Marsala, Agrigento e Sciacca - fa emergere che diminuiscono gli omicidi, compresi quelli colposi legati alle morti sul lavoro e calano, seppur di poco, le denunce per associazione mafiosa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

