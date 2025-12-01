Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento | un percorso tra arte denuncia e coscienza civile
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’esposizione che è prima di tutto un messaggio. Uno zerbino realizzato con strisce di giubbotti di salvataggio dei migranti, le immagini della più recente opera londinese di Banksy cancellata e poi riapparsa come un’ombra, fotografie che raccontano la guerra in Ucraina attraverso il suo sguardo, uno scatto per una campagna Greenpeace contro la deforestazione mai diffuso perché bloccato dalla Disney, e perfino i Tre Re Magi fermati a un controllo di sicurezza. La Banksy Modeste Collection, per la prima volta in Italia e ospitata ad Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025 – non è una semplice mostra, ma un invito a riflettere sulle contraddizioni del nostro tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altre letture consigliate
AGRIGENTO. La Banksy Modeste Collection arriva per la prima volta in Italia dopo aver toccato 17 città francesi, raccolto 370 mila visitatori e quasi 400 mila euro donati a progetti associativi: forte di un messaggio importante, raccoglie 180 opere dell’artista più - facebook.com Vai su Facebook
La Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento, è la prima volta in Italia - La Banksy Modeste Collection arriva per la prima volta in Italia dopo aver toccato 17 città francesi, raccolto 370 mila visitatori e quasi 400 mila euro donati a progetti associativi: forte di un mess ... Riporta licatanet.it
Dalla Francia all’Italia: ad Agrigento arriva la mostra di Banksy - Ecco il comunicato stampa integrale: “La Banksy Modeste Collection arriva per la prima volta in Italia dopo aver toccato 17 città francesi, raccolto 37 ... Come scrive quilicata.it
La Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento: a dicembre in mostra 180 opere del genio anonimo - Per la prima volta in Italia la collezione francese dedicata allo street artist più enigmatico al mondo. Come scrive agrigentonotizie.it
Verso la fine di Agrigento 2025 in città approda la Banksy Modeste Collection - La Banksy Modeste Collection approda per la prima volta in Italia e sceglie Agrigento, la città Capitale della Cultura per presentare 180 opere dell’artista più misterioso, discusso e iconico della ... Segnala grandangoloagrigento.it
L'arte di Banksy arriva ad Assisi - L'arte di Banksy arriva ad Assisi con una mostra senza precedenti, che unisce la potenza dissacrante della street art contemporanea al messaggio di pace universale della città serafica. Scrive ansa.it