ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’esposizione che è prima di tutto un messaggio. Uno zerbino realizzato con strisce di giubbotti di salvataggio dei migranti, le immagini della più recente opera londinese di Banksy cancellata e poi riapparsa come un’ombra, fotografie che raccontano la guerra in Ucraina attraverso il suo sguardo, uno scatto per una campagna Greenpeace contro la deforestazione mai diffuso perché bloccato dalla Disney, e perfino i Tre Re Magi fermati a un controllo di sicurezza. La Banksy Modeste Collection, per la prima volta in Italia e ospitata ad Agrigento – Capitale Italiana della Cultura 2025 – non è una semplice mostra, ma un invito a riflettere sulle contraddizioni del nostro tempo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento: un percorso tra arte, denuncia e coscienza civile