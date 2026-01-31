Il neo più preoccupante | E’ la devianza giovanile I reati sono in aumento

Nelle Marche cresce la preoccupazione per la devianza tra i minorenni. I dati parlano di un aumento preoccupante di alcuni reati commessi dai ragazzi più giovani. La Procura minorile fa fatica a stare al passo, con organico insufficiente e poche risorse. La situazione viene segnalata da tempo, ma ancora senza risposte concrete. La stessa procura si trova a gestire un problema sempre più difficile, che coinvolge giovani e famiglie.

E’ la devianza minorile l’unico neo della giustizia nelle Marche con un aumento "preoccupante per certe tipologie di reati" commessi dai minorenni e un "allarme" per la carenza di organico nella Procura minorile "che è il primo front office di queste problematiche difficile da affrontare con il poco personale e già segnalate un anno fa" al ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. Così il procuratore generale Roberto Rossi e il presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli hanno parlato ieri alla stampa alla vigilia dell’apertura dell’Anno Giudiziario nelle Marche che si terrà questa mattina alla Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

