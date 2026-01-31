Nelle Marche cresce la preoccupazione per la devianza tra i minorenni. I dati parlano di un aumento preoccupante di alcuni reati commessi dai ragazzi più giovani. La Procura minorile fa fatica a stare al passo, con organico insufficiente e poche risorse. La situazione viene segnalata da tempo, ma ancora senza risposte concrete. La stessa procura si trova a gestire un problema sempre più difficile, che coinvolge giovani e famiglie.

E’ la devianza minorile l’unico neo della giustizia nelle Marche con un aumento "preoccupante per certe tipologie di reati" commessi dai minorenni e un "allarme" per la carenza di organico nella Procura minorile "che è il primo front office di queste problematiche difficile da affrontare con il poco personale e già segnalate un anno fa" al ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. Così il procuratore generale Roberto Rossi e il presidente della Corte di Appello di Ancona Luigi Catelli hanno parlato ieri alla stampa alla vigilia dell’apertura dell’Anno Giudiziario nelle Marche che si terrà questa mattina alla Mole Vanvitelliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il neo più preoccupante: "E’ la devianza giovanile. I reati sono in aumento"

Approfondimenti su Giovani Reati

Negli ultimi mesi, i dati sulla violenza giovanile evidenziano un calo dei reati, mentre il numero di autori fermati è in aumento.

L'aumento della devianza giovanile rappresenta una preoccupante realtà che richiede interventi tempestivi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovani Reati

Argomenti discussi: Il neo più preoccupante: E’ la devianza giovanile. I reati sono in aumento; Mercato Toro è stallo mentre il neo acquisto Tchoca torna a casa.

Effetto Giorno | Davos, emergenza clima e devianza giovanile: l'analisi dei fatti di oggi Dalla geopolitica globale ai problemi del nostro territorio: "Effetto Giorno" fa il punto sui temi caldi della settimana con i massimi esperti. Davos 2026: "A Spirit of Dia - facebook.com facebook