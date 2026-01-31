Il Napoli riparte Vergara e Gutierrez mettono ko la Fiorentina

Il Napoli di Conte torna alla vittoria, battendo la Fiorentina 2-1. Gli azzurri sono tornati a correre in campionato dopo le delusioni di Champions e il ko contro la Juventus. La squadra ha mostrato carattere, con Vergara e Gutierrez che hanno deciso il match. Tuttavia, l’attenzione è tutta rivolta all’infortunio di Di Lorenzo, il capitano, che ha lasciato il campo in modo preoccupante.

Gli azzurri si impongono per 2-1, ma c'è preoccupazione per l'infortunio di capitan Di Lorenzo NAPOLI - Il Napoli di Conte vince per 2-1 contro la Fiorentina e torna a correre in Serie A, lasciandosi alle spalle l'uscita prematura dalla Champions League e il pesante ko contro la Juve. Oltre alla seconda marcatura consecutiva di Vergara, arriva anche la prima gioia in campionato per Gutierrez. "Inutile", invece, il gol di Solomon per una Fiorentina ancora in zona retrocessione, ma più viva che mai e protagonista di una buona prova. Il Napoli, già falcidiato dalle assenze, ha perso per infortunio anche Di Lorenzo, uscito in barella nel corso del primo tempo, a seguito di un problema al ginocchio sinistro.

