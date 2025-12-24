Il viaggio di Babbo Natale in diretta radar | il Santa Tracker tra mito tecnologia e riti che resistono

C’è un momento, la notte del 24 dicembre, in cui il mondo si sincronizza senza bisogno di accordi, trattati o notifiche ufficiali. Succede quando la slitta di Babbo Natale compare sui radar. È un istante sospeso, quasi impercettibile, in cui la tecnologia smette di essere fredda infrastruttura e diventa racconto condiviso. Il Santa Tracker è ormai il perno narrativo della vigilia: una liturgia digitale che accompagna l’attesa, accende l’immaginazione e trasforma una leggenda secolare in un evento globale seguito in tempo reale, fuso orario dopo fuso orario, continente dopo continente. Non si tratta solo di “vedere dove si trova” Babbo Natale. 🔗 Leggi su Panorama.it

