Il mistero del Grigio | la straordinaria storia del cane di Don Bosco

Un cane sconosciuto compare all’improvviso tra le vie di Torino e si avvicina senza paura a Don Bosco. È un animale che sembra arrivare dal nulla, ma subito si mette a difendere il santo, come se conoscesse già il suo ruolo. Don Bosco stesso parla di un legame speciale, di un amico a quattro zampe che non si può spiegare con la semplice logica. La storia di questo cane misterioso ha attraversato il tempo, lasciando un alone di mistero e meraviglia.

Il mistero del Grigio: il cane che apparve dal nulla per difendere Don Bosco. Un legame soprannaturale che sfida la logica: fu lo stesso Santo a definire il misterioso amico a quattro zampe, un essere non comune. Erano gli anni Cinquanta dell'Ottocento, gli anni in cui visse il Santo dei Giovani. Quando egli era ancora un giovane sacerdote con i sogni di educare i giovani in difficoltà, Don Giovanni Bosco si trovo in una situazione molto difficile. In quegli anni, infatti, in base a quanto si apprende, il Santo fu vittima di alcune aggressioni. Fu proprio in quelle occasioni che il misterioso cane, conosciuto poi come il "Grigio", apparì per mettere in salvo il giovane Santo.

