Un mistero avvolge ancora il sesto film di Don Camillo, iniziato nel 1970 ma mai completato. Una email rimasta per 20 anni nell'archivio della Pro Loco di Brescello rivela nuovi dettagli, assumendo un ruolo cruciale alla luce del volume

© Ilgiornale.it - Il mistero del Don Camillo inedito

La lettera (meglio, la mail) è rimasta nell'archivio della pro loco di Brescello per qualcosa come 20 anni, ma, anche alla luce del volume L'ultimo don Camillo curato dal critico Alberto Anile, ritrova un'importanza fondamentale per quanto riguarda la sorte del sesto film della serie Don Camillo, iniziato a girare nel 1970, il primo a colori, ancora con Fernandel e Gino Cervi nei panni del pretone e del grosso sindaco comunista di Brescello e mai terminato. Ma procediamo con ordine: estate 1970, il caldo è davvero soffocante. Fernandel arriva a Brescello il 20 luglio e iniziano le riprese in esterni. Ilgiornale.it

La voce di Gabriele D'Annunzio (unica registrazione esistente)

Il mistero del Don Camillo inedito - Eppure una parte del girato esiste come dimostrano alcune lettere ... msn.com